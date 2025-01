Biden proíbe novas explorações de petróleo e gás em imensa área marítima

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proibiu nesta segunda-feira (6) novas explorações de petróleo e gás em uma vasta área de águas costeiras, semanas antes da posse de Donald Trump, que é favorável ao aumento da produção de combustíveis fósseis.

A proibição abrange toda a costa atlântica e o leste do Golfo do México, as costas do Pacífico ao longo da Califórnia, Oregon e Washington, assim como uma parte do Mar de Bering ao longo do Alasca, disse um comunicado da Casa Branca.

A decisão protege mais de 253 milhões de hectares de águas.