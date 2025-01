Estudo polêmico encontra vínculo entre flúor e perda de QI infantil

Um estudo novo e controverso, publicado nesta segunda-feira (6) em uma revista médica americana, poderia reacender o debate sobre a segurança do uso do flúor na água consumida, pois vincula níveis mais altos de exposição a um quociente intelectual (QI) mais baixo em crianças.

Publicado na prestigiosa revista Journal of the American Medical Association (JAMA) Pediatrics, o estudo provocou o repúdio de alguns cientistas, que criticam os métodos de pesquisa, defendem os benefícios dentários demonstrados do mineral e alertam que as descobertas podem não se aplicar diretamente aos níveis típicos de fluoretação da água nos Estados Unidos.

Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental (NIEHS, na sigla em inglês) revisaram 74 estudos sobre a exposição ao flúor e o quociente intelectual de crianças realizados em dez países, incluindo Canadá, China e Índia.