Polícia prende suspeita de envenenar familiares com bolo com arsênio no RS

A suspeita pode ser acusada de triplo homicídio qualificado por motivo fútil e com uso de veneno, além de tripla tentativa de homicídio qualificado.

Os exames identificaram arsênio no sangue das vítimas e no bolo. A substância, altamente tóxica e com venda restrita no país, foi encontrada na farinha usada na preparação.

As pessoas perceberam um sabor estranho ao ingerir o doce, "apimentado" e "desagradável", e por isso a cozinheira pediu que não comessem mais, contou Veloso. Mas já era tarde.

A diretora da polícia científica do Rio Grande do Sul, Marguet Mittman, afirmou que "foram encontradas concentrações altíssimas de arsênio nas três vítimas".

"Para se ter ideia, 35 microgramas já são suficientes para causar a morte de uma pessoa. Em uma das vítimas, havia concentração 350 vezes maior", detalhou.

Embora não tenha avançado em nenhuma hipótese sobre o possível motivo do crime, Veloso afirmou que a família tinha uma relação "muito harmoniosa", mas com "divergências" antigas, que poderiam explicar a origem do crime.