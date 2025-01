Rússia anuncia conquista da cidade ucraniana de Kurakhove

O Estado-Maior ucraniano declarou no Facebook que havia "repelido 27 ataques" nesse setor e que medidas haviam sido tomadas para "identificar e destruir grupos de assalto inimigos".

No entanto, um mapa dos combates feito pelo blog militar DeepState, que é próximo ao Exército ucraniano, mostra toda a cidade sob controle russo.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que a captura permitiria que suas forças tomassem o restante da região de Donetsk "em um ritmo acelerado". Também afirmou que suas forças tomaram o vilarejo de Dachenske, ao sul de Pokrovsk.

De acordo com o ministério russo, as forças ucranianas transformaram Kurakhove em "uma poderosa área fortificada com uma rede desenvolvida de posições de tiro e comunicações subterrâneas".

Nos últimos meses, a Rússia acelerou seus avanços no leste da Ucrânia. No final de 2024, fez seus avanços mais significativos desde as primeiras semanas da invasão.

Mas até agora Moscou não conseguiu obter ganhos significativos e, de acordo com Kiev, está sofrendo enormes perdas.