Quem é Sidônio Palmeira, novo ministro da Secom de Lula

Em agosto, lançou um livro com as peças da campanha em Brasília, com a presença de Lula e da cúpula do governo. O presidente discursou de improviso, agradeceu a Sidônio pelo sucesso em 2022 e disse que foi a eleição "mais bem trabalhada" das seis presidenciais de que ele participou.

Já cotado para a Secom, ajudou também nos ministérios. Foi ele o responsável pela produção do discurso de Haddad que anunciou a isenção do Imposto de Renda para até R$ 5.000 junto ao anúncio do corte de gastos. Ele também estava presente no vídeo do final do ano passado em que Lula fala ao lado de Gabriel Galípolo, às vésperas de ele assumir o Banco Central.