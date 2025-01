Vice-presidente do Fed para setor bancário renuncia antes da posse de Trump

"O risco de uma disputa pelo cargo pode ser uma distração para a nossa missão", escreveu ele em uma carta a Biden, publicada pelo Fed.

Sua saída do cargo abre o caminho para Trump substituí-lo por alguém alinhado com sua visão do papel da agência.

O seu sucessor, que deverá ser confirmado pelo Senado, que será controlado pelos republicanos de Trump, deverá adotar uma abordagem mais branda na regulação e supervisão bancária.

Trump indicou que gostaria de "pelo menos" poder dar a sua opinião sobre as taxas de juros de referência fixadas pelo Fed, órgão que tem um mandato duplo que lhe exige atuar de maneira independente do Congresso e do Poder Executivo americano para conter a inflação e garantir o pleno emprego.

