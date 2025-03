Com a cabeça na Champions, Bayern e Lerverkusen perdem em casa no Alemão

Contra o Bochum, o time bávaro abriu 2 a 0 com Raphaël Guerreiro (14' e 28'), mas no final do primeiro tempo teve o volante português João Palhinha (42') expulso.

Com um jogador a menos, o Bayern desmoronou e sofreu a virada com os gols de Jakob Medic (31'), Ibrahima Sissoko (51') e Matus Bero (71'). Foi a primeira derrota da equipe na Allianz Arena nesta Bundesliga.

"Não tem desculpa: perdemos", lamentou o técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany. "Mesmo com dez homens, pelo menos devemos ter esperanças de evitar a derrota".

Por sua vez, o Leverkusen saiu perdendo rapidamente depois que Romano Schmid abriu o placar para o Bremen aos sete minutos. No segundo tempo, Justin Njinmah (90'+4).

O astro do Leverkusen Florian Wirtz entrou na partida pouco antes do intervalo e foi substituído com 15 minutos do segundo tempo por uma lesão sofrida após uma forte entrada de Mitchell Weiser.

"Teremos que esperar para ver", disse o técnico Xabi Alonso sobre a lesão de Wirtz. "Ainda não temos resultados".