Antiga organização de taekwondo levanta suspeitas de espionagem em Viena

Foi a própria ITF que forneceu essa informação à AFP, querendo demonstrar que não atua escondido e está sob vigilância.

O diretor dos serviços de inteligência austríacos, Omar Haijawi-Pirchner, confirmou que presta uma atenção "particular" à Coreia do Norte, junto à Rússia, Irã, e China. No entanto, para o especialista Siegfried Beer, o pequeno país da Europa Central (9,2 milhões de habitantes) "não tem os meios para investigar seriamente" possíveis atividades clandestinas.

"Há uma falta de pessoal e de experiência, sem falar nas habilidades linguísticas", diz ele.

Graças à sua posição como ponte entre os blocos adquiridos durante a Guerra Fria, a Áustria, um país neutro, às vezes dá a impressão de estar sobrecarregada por sua persistente reputação de ser um ninho de espiões.

Várias organizações internacionais estão sediadas em Viena, instituições que oferecem imunidade diplomática e cobertura para reuniões secretas.

Também não ajuda o fato de a imprensa local suspeitar que a Coreia do Norte imprimiu seus passaportes no país alpino por anos, onde Kim Kwang-sop, cunhado do fundador da Coreia do Norte, Kim Il-sung, foi embaixador por 27 anos, até 2020.