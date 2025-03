Eintracht encerra sequência negativa na Bundesliga com vitória sobre Bochum (3-1)

A semana foi positiva para o time de Frankfurt, que antes desta reação no campeonato alemão havia conseguido se classificar para as quartas de final da Liga Europa, eliminando na quinta-feira o holandês Ajax.

Na vitória em Bochum, o Eintracht fez a diferença ainda no primeiro tempo, com gols do dinamarquês Rasmus Kristensen (aos 27 minutos) e do franco-camaronês Jean-Matteo Bahoya (32').

Gerritt Holtmann deu esperança ao time da casa, décimo sexto na classificação, ao diminuir aos 73 minutos, mas nos acréscimos o belga Michy Batshuayi fechou o placar em 3 a 1 para os jogadores comandados pelo técnico Dino Toppmöller.

A partida começou com quase uma hora de atraso porque as faixas dos ultras do Eintracht haviam bloqueado uma saída de segurança.

Primeiro houve um anúncio no sistema de alto-falantes e nos placares pedindo a retirada daqueles banners e avisando que o jogo não começaria sem que aquela saída de segurança fosse liberada.

Por fim as faixas foram retiradas pelos ultras quarenta minutos depois do horário inicialmente previsto para o início do jogo.