Assembleia da PB indica filha do presidente ao TCE com salário de R$ 39 mil

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou por unanimidade, na tarde de hoje, a indicação do nome de bacharel em direito Alanna Galdino, 38, para assumir uma vaga de conselheira do TCE (Tribunal de Contas do Estado). Ela é filha do presidente do legislativo, Adriano Galdino (Republicanos).

O cargo de conselheiro é vitalício. Segundo o portal da transparência do TCE, o salário do cargo —referência de janeiro de 2025— é de R$ 39.717,68 brutos, mais R$ 19.858,84 de "vantagens transitórias", que todos receberam naquele mês. Além disso, há vantagens pessoais em valores individualizados.

O nome de Alanna contou com apoio de 34 dos 36 deputados estaduais, que apresentaram sua candidatura na última sexta-feira. A oposição ao nome dela classificou com "imoral" a indicação (leia mais abaixo).