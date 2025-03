Vídeos mostram ato pró-Bolsonaro em 2021; não o a favor da anistia em 2025

Post enganoso (d) usa vídeo de 2021 (e) para associá-lo ao ato pró-Bolsonaro deste domingo

Público de ato de Bolsonaro ficou abaixo do esperado. O ex-presidente disse que esperava levar pelo menos 1 milhão de pessoas à manifestação deste domingo em Copacabana (aqui). Segundo Dados do Monitor do Debate Público Digital, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a ONG More in Common, o público estimado foi de 18,3 mil pessoas, pouco mais da metade dos participantes do ato pró-Bolsonaro no mesmo local em 2024 (aqui). De acordo com levantamento do Datafolha, 30 mil pessoas compareceram ao evento (aqui). Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro calculou cerca de 400 mil manifestantes (aqui).

Ex-presidente defendeu anistia aos presos do 8/1. Bolsonaro criticou "mão pesada" de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), atacou o governo Lula, pediu anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8/1 e disse que será problema "preso ou morto" (aqui).

Manifestação de 2021 também criticou STF. Naquele ano, apoiadores do então presidente Bolsonaro se reuniram na orla de Copacabana. Os manifestantes ameaçaram ministros do Supremo, atacaram o comunismo e defenderam uma pauta antidemocrática (aqui, aqui e aqui).

Viralização. Até a tarde de hoje, a primeira publicação tinha 2.500 curtidas no Facebook; já a segunda tinha 2.700 curtidas no Instagram.