Com golaço de Almada, Argentina vence Uruguai (1-0) e fica a um empate da Copa do Mundo

A aposta do técnico Marcelo Bielsa com Giorgian De Arrascaeta ao lado de Valverde e Bentancur não deu frutos. O meia do Flamengo foi substituído ainda no primeiro tempo por seu companheiro no clube carioca Nicolás de La Cruz, que tampouco conseguiu fazer a equipe funcionar.

Os campeões mundiais mostraram sua habitual solidez defensiva e contaram com grande atuação de Almada, que antes de marcar já havia dado trabalho a Rochet. Até então, o goleiro uruguaio ainda não tinha sido vazado em casa nestas Eliminatórias.

Para De La Cruz, o jogo "não foi atrativo para nenhuma das equipes (...) um empate teria sido justo".

Bielsa foi além e mostrou preocupação com a "falta de periculosidade" de sua equipe. "Todos os elementos através dos quais se gera o perigo de um gol, do passe?por entre as linhas, do chute de meia distância, das ações individuais, das triangulações, das inúmeras situações que permitem a uma equipe criar perigo, não ocorreram", lamentou.

A Argentina ainda terminou a partida com um jogador a menos pela expulsão do atacante Nicolás González (90'+5), que acertou um chute na cabeça de Nahitan Nández.

- Escalações: