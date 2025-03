Argentina goleia Brasil (4-1) e festeja classificação para Copa de 2026

O Brasil não encontrava a chave para entrar no jogo, mas teve sorte com um grande erro de 'Cuti' Romero que falhou na saída e deu a Matheus Cunha a oportunidade de diminuir para 2 a 1 de pé direito.

A equipe de Dorival insinuou uma tentativa de reação. Vinicius Junior apareceu com algumas investidas pela esquerda, mas a Argentina assimilou bem e recuperou o domínio com Mac Allister ampliando a vantagem.

- Comemoração da Albiceleste contra seu arquirrival -

Tirando as declarações polêmicas de alguns jogadores brasileiros antes do jogo, não houve grandes problemas no primeiro tempo. Apenas um breve tumulto no qual Tagliafico e Raphinha acabaram sendo repreendidos.

Depois da imagem pálida mostrada pelo Brasil, Dorival recorreu ao banco e no segundo tempo colocou Ortiz, João Gomes e Endrick em campo no lugar do apagado Rodrygo, mas nada disso conseguiu alterar o domínio albiceleste.

Julián Álvarez esteve perto de voltar a marcar e exigiu outra grande defesa de Bento, e a cereja do bolo veio com o gol de Giuliano Simeone, filho de 'El Cholo' (treinador do Atlético de Madrid), que comemorou seu primeiro gol pela 'Albiceleste' após um cruzamento de Tagliafico, apenas três minutos depois de entrar.