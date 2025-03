Advogado de Zambelli se reúne com Fachin para pedir absolvição da deputada

Com maioria formada no STF (Supremo Tribunal Federal) pela condenação da deputada Carla Zambelli (PL-SP), seu advogado Daniel Bialski deve despachar hoje com o ministro Edson Fachin para solicitar a absolvição dela ou um pedido de vista para suspender o julgamento mais uma vez.

O que aconteceu

O julgamento está suspenso por pedido de vista de Kassio Nunes Marques. A parlamentar responde a uma ação penal por ter perseguido com uma arma em punho um jornalista no centro de São Paulo, em outubro de 2022. O caso está sendo analisado no plenário virtual e já tem seis votos pela condenação de Zambelli a cinco anos e três meses de prisão.

Fachin ainda não votou. Enquanto o caso está parado, o advogado da bolsonarista deve despachar com o ministro por volta das 16h na sede do STF. Nestes casos, o advogado leva os memoriais, que são um resumo dos argumentos da defesa. Bialski deve pedir a absolvição de sua cliente e também que Fachin peça vista do processo para analisar com calma a ação penal.