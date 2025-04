Jordan Bardella, o plano B da extrema direita para a Presidência da França

Os rivais de Bardella, que não terminou o curso universitário de Geografia para se dedicar à carreira política, o acusam de não conhecer profundamente temas importantes e de não ter posições claras.

"Não sou como você, mudando de opinião sobre tudo (...), dizendo 'queremos sair da Europa' e depois 'no final queremos ficar'; 'queremos sair do euro', 'e no final queremos ficar'", disse em maio de 2024 durante um debate o então primeiro-ministro Gabriel Attal a Bardella.

Um reportagem da televisão pública francesa denunciou em janeiro que Bardella usou de 2015 a 2017 uma conta anônima do Twitter (renomeado X) "RepNat du Gaito" para compartilhar mensagens racistas, algo que ele nega.

E em novembro, Bardella, que ingressou na Frente Nacional em 2012, considerou que seu fundador, Jean-Marie Le Pen, não era "antissemita", apesar de suas condenações judiciais, antes de voltar atrás devido à polêmica gerada.

burs-tjc/meb/jb/yr/jc/mvv

© Agence France-Presse