Ancelotti diz que nunca quis cometer fraude fiscal e culpa o Real Madrid

"Todos os jogadores tinham isso, Mourinho tinha isso", disse ele sobre um de seus antecessores no comando do clube merengue, que foi condenado a prisão com suspensão da pena de um ano de reclusão depois de se declarar culpado de fraude fiscal em 2019.

O primeiro dia do julgamento durou cerca de duas horas e será retomado na quinta-feira (3) às 9h30 (4h30 em Brasília). Além do réu Ancelotti, sua enteada Chloe McClay - via videoconferência de Los Angeles -, seu filho Davide Ancelotti e sua esposa Mariann Barrena depuseram como testemunhas.

Grande parte do interrogatório a sua família teve como objetivo descobrir onde o técnico estava depois que foi demitido do Real Madrid em maio de 2015, porque somente aqueles que passaram mais de 183 dias durante o ano na Espanha são obrigados a declarar o imposto de renda.

Ancelotti, de 65 anos, enfrenta uma pena de quatro anos e nove meses de prisão imposta pela Promotoria por fraudar mais de um milhão de euros (R$ 6,1 milhões pela cotação atual) em direitos de imagem em 2014 e 2015 durante sua primeira passagem pelo comando do time espanhol (2013-2015), para onde retornou em 2021.

"Nunca percebi que algo não estava certo", antes de 2018, quando o Ministério Público (MP) abriu uma investigação sobre ele, acrescentou o técnico.

- "Um assunto que eu não sei" -

Segundo a administração fiscal espanhola, Ancelotti declarou os seus rendimentos como treinador do Real Madrid em 2014 e 2015, mas não os provenientes de direitos de imagem e outras fontes, como alguns imóveis.