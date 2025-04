Negociações com os EUA são uma necessidade para o Irã

Isso deu aos iranianos grandes esperanças de ver seu país sair do isolamento e abriu perspectivas promissoras para a economia.

No entanto, em 2018, Donald Trump retirou seu país do acordo e voltou a impor duras sanções, das quais a economia iraniana nunca se recuperou.

De acordo com a taxa de câmbio informal, o valor do rial, a moeda oficial do Irã, frente ao dólar se dividiu por sete desde então, alimentando uma hiperinflação e um desemprego que empobrecem a população.

"Se o Irã conseguir romper as correntes das sanções, poderá alcançar um crescimento econômico considerável", indica à AFP, desde Teerã, o acadêmico Fayyad Zahed, especialista em relações internacionais.

Além de suas reservas de hidrocarbonetos, que estão entre as maiores do mundo, o Irã é um enorme mercado emergente com 86 milhões de habitantes, uma população jovem (média de 32 anos) e qualificada.

Por que negociar agora?

O Irã parece ter saído enfraquecido após o ataque do movimento palestino Hamas em 7 de outubro contra Israel.