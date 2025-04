Presidente da China prossegue com ofensiva diplomática ao visitar a Malásia

A Malásia, a terceira maior economia da região, recebeu tarifas de 24%. Os outros dois destinos de Xi na viagem, Vietnã e Camboja, enfrentam taxas de 46% e 49%, respectivamente.

"Regionalmente, Xi quer apresentar a China como um parceiro na estabilidade e no desenvolvimento, não como uma potência hegemônica", disse Khoo.

O analista Oh Ei Sun, do centro de estudos Pacific Research Center da Malásia, compara a viagem de Xi a "um grupo de amigos que se reúne em busca de calor diante do tempo ruim".

China e Malásia celebraram no ano passado meio século de relações diplomáticas e mantêm um vínculo econômico estreito, apesar de algumas disputas territoriais no Mar do Sul da China.

Ao chegar na terça-feira a Kuala Lumpur, Xi desejou que a visita abra o caminho para outros "50 anos dourados" de relações entre China e Malásia.

A China foi o principal parceiro comercial da Malásia nos últimos 16 anos e representa 16,8% do total de importações e exportações do país.