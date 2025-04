Gastos militares registram aumento sem precedentes desde o fim da Guerra Fria

A Rússia destinou 149 bilhões de dólares (846 bilhões de reais) aos militares em 2024, um aumento anual de 38%, nível que representa o dobro do registrado em 2015.

O orçamento militar da Ucrânia aumentou 2,9%, a 64,7 bilhões de dólares (367 bilhões de reais).

Embora represente apenas 43% do equivalente aos recursos russos, Kiev registrou o maior gasto militar do mundo, com 34% do seu PIB dedicado à defesa.

- Alemanha -

Alguns países europeus se destacam, aponta o relatório. Os gastos militares da Alemanha, por exemplo, aumentaram 28%, a 88,5 bilhões de dólares (502,9 bilhões de reais), superando a Índia na quarta posição mundial.

"Pela primeira vez desde sua reunificação, a Alemanha se tornou a maior contribuinte em termos de defesa na Europa Central e Ocidental", destaca Xiao Liang.