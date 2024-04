Clássico carioca Fluminense x Vasco abre 3ª rodada do Brasileirão

? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 20, 2024

Após estreia exitosa em São Januário contra o Grêmio, o Vasco tropeçou na última quarta (17) contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Mas, o apoio da torcida cruzmaltina no Maracaná será um incentivo a mais para o time superar o revés. A principal novidade esta tarde deve ser a estreia do novo reforço do Vasco, o volante Hugo Moura, anunciado na última quinta (18) e já regularizado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Por conta de lesões, Dimitri Payet, Jair e Paulinho seguem no departamento médico.

Inicialmente, o técnico Ramón Diás pode levar a campo o time com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo , Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza, Galdames, Rossi, David e Vegetti.