Clarinha: a paciente misteriosa que viveu 24 anos em coma e espera enterro

Ela venceu a pandemia da covid-19, não teve a doença, nem gripe, dengue ou qualquer tipo de infecção desde quando entrou no Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo, há quase 24 anos. Clarinha descansou, de vez, no último dia 14 de março. Até hoje, a Polícia Civil capixaba tenta descobrir onde estão os parentes da paciente, que, segundo os médicos, deve ter 64 anos. A busca agora é para que a idosa possa ser sepultada —a equipe não quer que ela seja enterrada como indigente.

Quem é Clarinha?

Um acidente grave, no Centro de Vitória, quase tirou a vida da mulher que foi socorrida sem qualquer tipo de documento. Clarinha foi atropelada por um ônibus e imediatamente entubada pelos enfermeiros do Samu. O acidente aconteceu no Dia dos Namorados, em 12 de junho de 2000. Ela entrou no hospital já desacordada, ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e nunca mais retomou a consciência.

Em 2016, o médico que até então cuidava da paciente, o coronel Jorge Potratz, resolveu apelidar ela de Clarinha, por causa da cor da pele. Antes, pelos corredores, eles a chamavam de "não identificada". Potratz passou a ser o melhor amigo de Clarinha, um carinho sem igual.