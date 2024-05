DR com Demori recebe Denise Fraga na TV Brasil

O programa DR com Demori, que vai ao ar na próxima terça-feira (21), na TV Brasil, traz uma conversa exclusiva com a atriz Denise Fraga. Em um papo leve e bem-humorado, ela conta histórias do seu trabalho no teatro, relembra o início da carreira e o sucesso de quadros na televisão.

Uma das maiores atrizes brasileiras, Denise é vencedora de dezenas de prêmios de dramaturgia, especialmente pela sua atuação no teatro e cinema. No bate-papo, ela fala sobre sua paixão pelos palcos e relembra que no início da carreira chegou a fazer curso para ser aeromoça, pois não tinha certeza de que ia prosperar na dramaturgia. Ela conta que ainda hoje é abordada pelas pessoas a respeito do quadro que manteve por anos no Fantástico, da TV Globo, em que encenava histórias de pessoas comuns. "O roteiro da vida é muito surpreendente e fascinante", afirma.

Na conversa, a atriz conta porque prefere os palcos à atuação em TV, fala sobre como o uso do celular modificou nossas relações e experiências, como a ida ao teatro. Com peças que lotam plateias por todo o Brasil, ela conta como consegue se conectar com o público mesmo em dramas e textos aparentemente mais densos.