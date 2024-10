Copa de 2027: Fifa encerra 1ª rodada de inspeções de candidatas a sede

Nas inspeções realizadas pela entidade máxima do futebol foram avaliados os estádios e sua administração, tecnologia, bilheteria e hospitalidade, infraestrutura técnica, transportes e aeroportos, bem como o compromisso dos candidatos de gerarem um impacto positivo no desenvolvimento do futebol feminino.

"Nas últimas semanas, o Brasil apresentou um total de 12 estádios em 12 cidades, todos competindo para sediar a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027. Estou feliz em saber que as inspeções correram tranquilamente", declarou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, que também é membro do conselho da Fifa.

Em novembro será realizada uma nova rodada de inspeções, nas quais serão avaliadas instalações de treinamento e acomodações das equipes. O anúncio final, que confirmará as cidades-sede para a Copa do Mundo de 2027, está programado para o início de 2025.