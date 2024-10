Brasil enfrenta seleção peruana em Brasília pelas Eliminatórias

No entanto, mesmo atuando em casa, Dorival Júnior acredita que a equipe canarinho não deve encontrar facilidades diante dos peruanos: "Fizeram uma ótima partida contra o Uruguai, que é a terceira [seleção] nas Eliminatórias. Será um jogo complicado. Eles têm homens de muita briga nas bolas aéreas, têm meias que chegam com muita rapidez para tentar a finalização. São fortes nas jogadas de bola parada. Temos que ter um cuidado especial. Com certeza, a seleção do Peru exigirá muito da nossa equipe, nesse novo passo que queremos dar".

Um dos caminhos apontados pelo técnico do Brasil para alcançar a vitória é a qualidade individual dos atacantes da equipe: "Tem que ser decisivo e importante nesse momento do um contra um. Temos jogadores de alto nível que têm essa capacidade de usar [a técnica] nessas situações, que têm troca de passes e se aproximam para tabelas".

Diante da equipe peruana, Dorival deve realizar algumas mudanças em relação ao time que começou a partida contra o Chile. Vanderson, Bruno Guimarães e Gerson devem ocupar, respectivamente, as vagas de Danilo, André e Lucas Paquetá. Desta forma o Brasil deve iniciar o jogo com: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.

