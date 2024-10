? Billie Jean King Cup (@BJKCup) October 4, 2024

Na última edição da Billie Jean King Cup, o Brasil se classificou nos playoffs e depois chegou bem perto da tão sonhada vaga no qualifier (fase eliminatória que antecede a final com nações de todos continentes). Após empatar em 2 sets a 2 contra a Alemanha, a equipe brasleira foi superado na quinta partida (jogo de duplas) e deu adeus à disputa do título.