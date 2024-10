TV Brasil estreia novela portuguesa Sangue Oculto

"Nós vamos colocar no ar a TV Brasil Internacional. O presidente Lula fica inconformado quando chega a outros países e encontra vários canais internacionais e não do Brasil", acrescentou.

Para o diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, também presente ao evento, a atração garante opção de dramaturgia que faz parte do gosto dos brasileiros.

"Envolve o nosso propósito de expandir a TV Brasil Internacional", afirmou. Ele entende que a parceria com Portugal é um passo importante. "Primeiro por meio da dramaturgia, e depois o jornalismo. A facilidade da língua, a facilidade cultural também nos aproxima. É importante essa parceria".

"Crescemos com as novelas brasileiras"

O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, lembrou, antes de assistir ao primeiro capítulo da novela, que os portugueses cresceram com as tramas brasileiras.

"Lembro de quando vimos a novela Gabriela (primeira versão, em 1975). "Agora é uma grande satisfação saber do interesse, por parte do Brasil, de uma novela portuguesa, que teve sucesso no país". O fato de ser exibida em uma TV pública, na opinião do embaixador, garante acesso livre e democrático.