Elon Musk não falou sobre Janja em podcast; dublagem é falsa

O vídeo é dublado por um homem que diz o seguinte: "Então sobre o caso do G20 onde a primeira-dama do Brasil, Janja, me xingou publicamente. Foi algo bem inusitado, para dizer o mínimo. Ela disse que não tem medo de mim e mandou eu me ferrar. É sério isso? Eu fiquei chocado porque nunca vi alguém desse porte ser tão antiético no meio de um evento global ainda. Já falei uma vez, mas falo de novo: foi decepcionante. Não por mim - já lidei com todo tipo de ataque -, mas pelos brasileiros. Isso mostra um nível de falta de decoro. Afinal, ela é a esposa do presidente do país. Imagina o que eles não falam nos bastidores? E agora que eu fui nomeado líder do Departamento de Eficiência Governamental, atacar a mim, qualquer outro líder, ou até o nosso presidente Trump, é uma burrada sem tamanho. Ataques como esse não são apenas infantis, são perigosos. Podem conturbar a relação entre as nações. Eles não estão me ofendendo pessoalmente, estão criando instabilidade internacional. É grave. E, por fim, quem sofre com retaliações, sanções e tudo mais, é o povo. O Brasil merece líderes que priorizem o progresso, e não conflitos desnecessários."

Por que é falso

Vídeo de 2023 não traz menção a Janja; dublagem é falsa. Uma busca reversa no Google Lens (aqui) e no Bing (aqui) leva inicialmente até trechos da versão original da gravação (aqui e aqui, em inglês). Mas uma pesquisa no YouTube com o nome do programa - Joe Rogan Experience - leva à página do podcast (aqui). Com o número do episódio (2054), é possível chegar até o vídeo completo (aqui e abaixo, em inglês), que tem 2h41min16seg. Apesar de ter sido publicado em 27 de junho de 2024, a gravação original foi feita em 30 de outubro de 2023. O UOL Confere conseguiu verificar se tratar do mesmo trecho por movimentos de Elon Musk - o empresário coloca uma das mãos no queixo, olha para baixo e depois volta a olhar para o apresentador, por exemplo (aqui - em inglês, a partir de 1:35:50).

Musk falava sobre lançamentos de naves espaciais. Ao abrir a transcrição, verifica-se que não há nenhuma menção a Janja ou ao Brasil. No trecho utilizado no post desinformativo, Musk foi questionado sobre a escolha do local para lançamento das naves da SpaceX. Ele então diz que os lançamentos da X ocorrem no Texas, perto da fronteira com o México.

Janja xingou Musk, mas depois da gravação do podcast. Em 16 de novembro de 2024, em um painel voltado à ampliação da participação de atores não governamentais nas atividades e nos processos decisórios do G20, a primeira-dama disse "Fuck you, Elon Musk (vá se f*, em português)" (aqui). Em resposta, Musk postou, em sua conta do X, em inglês: ""Eles vão perder a próxima eleição", com dois emoticons com sorrisos. Em outro tuíte, o empresário compartilhou o vídeo com a fala de Janja.