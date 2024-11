Flamengo e Atlético-MG começam a decidir título da Copa do Brasil

Diante do Flamengo pela Copa do Brasil, o Atlético viverá uma situação diferente da encontrada contra o River Plate (Argentina) na semifinal da Libertadores, pois terá a vantagem de decidir em casa. Porém, o diretor de futebol da equipe mineira, o ex-goleiro Victor Bagy, destacou a importância do confronto de ida, que será disputado no Maracanã: "Sabemos das dificuldades que enfrentaremos no Maracanã. Serão tão ou mais altas do que vivemos na Argentina. É aproveitar a confiança, mas virar a chave. Porque vimos que as vezes uma série se define no primeiro jogo, ou se encaminha bem, como foi contra o River. [Temos que ter] todo cuidado, atenção e respeito, pois é um jogo que vale muito para nós".

Para esta partida o Galo tem duas boas notícias, os retornos dos meias Zaracho e Bernard, que se recuperaram de problemas físicos.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Atlético-MG com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e reportagem de Rafael Monteiro. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: