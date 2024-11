CNU: notas de candidatos reintegrados estão disponíveis

Os 32.260 candidatos reintegrados ao Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já podem conferir os resultados finais das provas objetivas a partir desta segunda-feira (25), na página oficial do concurso.

A mudança ocorre em razão do acordo judicial firmado, na última quinta-feira (21), entre a União, o Ministério Público Federal e a Fundação Cesgranrio, banca examinadora do certame.

Notícias relacionadas:

O candidato consulta sua situação atualizada na Área do Candidato , com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados no portal do governo federal, o Gov.br. As notas finais das provas objetivas de conhecimentos gerais e específicos na parte "Resultados e convocações" e, em seguida, o participante deve clicar em "Consultar Situação" para acessar a nota para cada um dos cargos inscritos.