MP vai apurar causas do desabamento que abriu cratera em obra do metrô de São Paulo

O Ministério Público de São Paulo iniciou uma investigação para determinar as causas do desabamento ocorrido na quinta-feira (12) no canteiro de obras da futura Estação Bela Vista da Linha 6 - Laranja do Metrô, em São Paulo. O incidente, que não resultou em vítimas, foi provocado pela passagem da tuneladora "tatuzão", criando uma cratera que atingiu um antigo teatro abandonado.

O que aconteceu

A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo investigará o acidente e as ações da concessionária Linha Uni. A investigação também envolverá o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil para avaliar riscos e medidas preventivas.

Foi solicitado à Promotoria a entrega do contrato da parceria público-privada e relatórios de fiscalização em dez dias. Esses documentos são essenciais para a análise das condições contratuais e de segurança.