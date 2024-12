Capitais do país terão chuvas isoladas e céu nublado no Réveillon

Previsão da semana

O Inmet divulga a previsão de chuvas para o período entre 30 de dezembro de 2024 e 6 de janeiro de 2025. Na Região Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e à alta umidade provocam pancadas de chuva ao longo da semana, com acumulados acima de 30 mm. As chuvas podem superar 80 mm em áreas pontuais do Amazonas, Pará e sul do Tocantins. No Amapá, há previsão de acumulados superiores a 100 mm. No norte do Pará e em grande parte de Roraima, os acumulados de chuva deverão ficar abaixo de 20 mm.

Na Região Nordeste, a previsão indica que na faixa leste e norte da região, há possibilidade de chuvas fracas. Na maior parte do interior, o tempo permanecerá quente e com baixa probabilidade de chuva. No oeste da Bahia, do Piauí e Maranhão, espera-se acumulados acima de 40 mm.

Na Região Centro-Oeste, as instabilidades continuam com a atuação de um canal de umidade, favorecendo a persistência das chuvas ao longo da semana em Goiás e Mato Grosso do Sul. Estão previstos acumulados acima de 80 mm em áreas do Mato Grosso e Goiás, podendo atingir 150 mm em algumas localidades. No Mato Grosso do Sul o tempo inicia firme no começo da semana, com áreas de instabilidades se formando a partir de 1º de janeiro, que favorecem acumulados acima de 50 mm no norte do estado.

Na Região Sudeste, estão previstos acumulados acima de 70 mm em quase toda região ao longo da semana. As exceções são grande parte de São Paulo, norte de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro, onde os valores ficarão abaixo de 50 mm. Pontualmente, os acumulados podem ultrapassar 100 mm em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Na Região Sul, a semana começará com instabilidades e possibilidade de chuvas ao longo da semana, mas acumulados abaixo de 20 mm. As chuvas serão mais expressivas no leste de Santa Catarina e Paraná, com acumulados acima de 40 mm. No sudoeste do Rio Grande do Sul e noroeste do Paraná, os valores estarão abaixo de 10 mm.