Clubes de tiro a 1 km de escolas têm limite de horário para funcionar

Exigências

O decreto inseriu exigências para a concessão de certificado de registro para clubes de tiro desportivo, bem como em relação ao processo de fiscalização das atividades.

Os responsáveis por essas entidades de tiro deverão garantir, por exemplo, isolamento acústico, apresentação de plano de segurança com análise de risco das atividades, medidas de proteção das pessoas que estão no local e no entorno do estabelecimento, controle de acesso de pessoal a locais que contenham armas e munições, além de monitoramento por vídeo dos locais de armazenamento dos materiais.

O decreto ainda determina que haja medidas de controle informatizado de entrada e saída de usuários, funcionários e prestadores de serviço e uma certificação de segurança emitida por empresa ou profissional habilitado do edifício e dos ambientes nele contidos, para a prática segura das atividades de tiro desportivo.

CACs

Além disso, a norma trouxe flexibilização de regras para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (os CACs).