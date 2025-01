Meta promete se aliar a Trump contra países que regulam redes sociais

Citando suposta censura nas redes sociais, a Meta - companhia que controla Facebook, Instagram e Whatsapp - anunciou nesta terça-feira (7) que vai se aliar ao governo do presidente eleito dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, para pressionar países que buscam regular o ambiente digital.

"Vamos trabalhar com o presidente Trump para pressionar os governos ao redor do mundo que estão perseguindo empresas americanas e pressionando para censurar mais", afirmou o dono da Meta, Mark Zuckerberg. Segundo o empresário, "a única maneira de resistir a essa tendência global é com o apoio do governo dos EUA".

Zuckerberg argumentou que a Europa está "institucionalizando a censura", que os países latino-americanos têm "tribunais secretos que podem ordenar que empresas retirem coisas discretamente" e que a China "censurou nossos aplicativos".