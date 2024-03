Noura Al Kaabi se reúne com o subsecretária do Ministério das Relações Exteriores da Itália

ABU DHABI, 4 de março de 2024 (WAM) -- Noura Al Kaabi, ministra de Estado, reuniu-se com Maria Tripodi, subsecretária de Estado do Ministério das Relações Exteriores da Itália, no Ministério das Relações Exteriores em Abu Dhabi. Os dois lados destacaram o desenvolvimento das relações bilaterais, além de vários temas importantes de interesse comum.

As equipes discutiram formas de aumentar a cooperação entre os EAU e a Itália em vários campos, especialmente cultural, econômico e comercial. Durante a reunião, Al Kaabi enfatizou que a liderança dos EAU está interessada em desenvolver ainda mais os aspectos da cooperação conjunta com a Itália, que atendem aos interesses comuns dos dois países e de seus povos.