Ministério da Economia anuncia novo mecanismo para melhorar a proteção de direitos de propriedade intelectual de trabalhos criativos em plataformas digitais

"O país está empenhado em intensificar seus esforços para aumentar a contribuição da economia criativa para o PIB nacional, considerando-a um dos principais impulsionadores do crescimento econômico nos próximos cinquenta anos. Hoje, testemunhamos um novo marco no reforço da posição dos Emirados Árabes Unidos como um destino líder para empresas e indústrias criativas, por meio do anúncio de um novo mecanismo pelo Ministério da Economia, que será implementado em colaboração com a TDRA. Esse mecanismo tem como objetivo banir e bloquear imediatamente sites eletrônicos que violam os direitos de autores e criadores e exibem seus trabalhos em várias plataformas sem obter permissão para publicação ou transmissão", declarou Al Muaini.

Durante o discurso na coletiva de imprensa, Al Muaini anunciou a ativação pelo Ministério da Economia da iniciativa "InstaBlock", que foi lançada como parte do novo sistema de propriedade intelectual do ministério em fevereiro passado. A iniciativa envolve o projeto e o estabelecimento de um centro em colaboração com entidades relevantes para monitorar violações de direitos de propriedade intelectual em sites e bloquear sites que não estejam em conformidade para proteger os detentores de direitos.

Por meio do "InstaBlock", o ministério fornecerá um serviço imediato chamado "Live Ban" para receber reclamações relacionadas a violações de direitos autorais referentes a transmissões ao vivo on-line. Isso será facilitado pelo estabelecimento de um grupo conjunto entre o ministério, a TDRA e os representantes dos detentores de direitos. Esse grupo trabalhará de forma eficiente e contínua, 24 horas por dia, garantindo a rápida aplicação da legislação que protege os direitos de propriedade intelectual com relação a essas reclamações.

Dr. Abdulrahman Hassan Al Muain explicou que o ministério está interessado em lançar o novo mecanismo em conjunto com a chegada do mês sagrado do Ramadã, pois ele é caracterizado pela produção e exibição de muitos trabalhos criativos e artísticos em plataformas digitais, como séries, documentários, programas de entretenimento, torneios esportivos e muito mais.