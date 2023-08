MapBiomas: fronteira agrícola do Matopiba desmatou 37% mais áreas em 2022 ante 2021

A área desmatada cresceu em todos os Estados da região. "Na Bahia, Estado que lidera o ranking, foram detectados 225 mil hectares desmatados, 48% a mais do que no ano passado", cita a instituição. "Maranhão e Tocantins registraram 168 mil e 83 mil hectares desmatados, respectivamente." O maior aumento na área devastada, no entanto, foi observado no Piauí, que saltou 115% em relação ao ano anterior, chegando a cerca de 152 mil hectares em 2022.

Para o secretário extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, André Lima, "analisar os dados de desmatamento no Matopiba é fundamental para o nosso objetivo de desmatamento zero até 2030", diz, e prossegue, na nota: "O desmatamento na Amazônia continua em trajetória de queda expressiva, mas no Cerrado ainda não conseguimos estabilizar essa curva. Nosso maior desafio hoje é onde a frente da agropecuária no Cerrado é mais agressiva."

Embora 84% do desmatamento no Matopiba tenha ocorrido em áreas de Cerrado, os Estados dessa região englobam áreas dos biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. Assim, 12% da área desmatada no Matopiba em 2022 compreendeu a Caatinga; 3% a Amazônia e 0,9% a Mata Atlântica. "A maior parte da área desmatada, cerca de 14%, ocorreu em março de 2022."

O MapBiomas detectou também, conforme a nota, que, no ano passado, 81% dos municípios dos Estados do Matopiba tiveram desmatamento detectado. Além disso, 36% de todo o desmatamento na região ocorreu em apenas 10 municípios concentrados no oeste da Bahia, no sul do Maranhão e no sudoeste do Piauí.

"No Piauí, Estado onde o desmatamento mais cresceu, também estão localizados os municípios com maior aumento da área desmatada em relação a 2021", cita o estudo. "Em Santa Filomena, município com 6 mil habitantes, a área desmatada em 2022 saltou 513% em relação a 2021, atingindo cerca de 16 mil hectares. Em Sebastião Leal, município vizinho de Santa Filomena, o aumento foi de 259%."