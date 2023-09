BB lança linhas de crédito para Empreendedoras e irrigação com recursos do FCO

São Paulo, 1 - O Banco do Brasil lançou dois novos programas de financiamento com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), o FCO Mulheres Empreendedores e o FCO Irrigação. Os programas são destinados a negócios ligados a mulheres e a agropecuária irrigada na região, respectivamente, de acordo com o banco.

O FCO Mulheres Empreendedoras concede crédito a microempreendedoras individuais, microempresas, empresas de pequeno e médio porte que tenham ao menos uma dirigente com participação de ao menos 40% no capital social, além de mini, pequenas e pequenas-médias produtoras rurais.

O produto tem benefícios exclusivos para estes públicos, como a dispensa da apresentação da carta-consulta, financiamento de até 100% do valor dos investimentos e do capital de giro, além de estabelecer prazo e carência mais alongados nas operações, em relação aos demais programas do FCO.