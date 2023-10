Três adolescentes estão internados após ataque a escola em Poços de Caldas

Os três adolescentes que foram feridos durante um ataque a faca em uma escola particular em Poços de Caldas (MG) permanecem internados na Santa Casa da cidade. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira, 10, e provocou a morte de um aluno de 14 anos. O autor do ataque, um ex-aluno da instituição, de 14 anos, foi apreendido pela polícia.

Entre os feridos que se recuperam no hospital está uma jovem de 17 anos que foi atingida enquanto tentava salvar outras crianças do agressor. Ela é monitora de uma van que faz transporte escolar.

"Na hora que ele entrou, ela pegou e tirou as outras crianças (e viu) que ele estava indo para cima. Aí ela se enfiou na frente dele, e na hora ele pegou e deu uma facada. Pôs a mão no peito dela, olhou bem no olho dela e deu uma facada", relatou a auxiliar de serviços gerais Liliam de Fátima Garcia, que é mãe da monitora ferida, em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo.