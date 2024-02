Hedgepoint revê para baixo colheita de safra 2023/24 de soja no Brasil

São Paulo, 28 - A Hedgepoint Global Markets revisou para baixo sua estimativa para a safra 2023/24 de soja no Brasil, em 150,1 milhões de toneladas. Em janeiro, a estimativa da consultoria foi de 153,4 milhões de toneladas. Segundo a Hedgepoint, o corte é atribuído às perdas iniciais da safra devido ao clima desfavorável, mas o analista Pedro Schicchi afirma, em nota, que as condições climáticas melhoraram em todo o País no mês de janeiro, o que impediu um corte maior.Schicchi disse que a safra ainda não está "fora de perigo", mas a quantidade de lavouras que já atingiram a maturidade ou foram colhidas é muito maior ante a estimativa de janeiro.A Hedge Point lembra que há extremos de produção no Rio Grande do Sul e no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), regiões com plantio tardio. "Como uma menor parcela da produção está em risco, as mudanças em novas revisões nos números de safra devem começar a diminuir", disse o analista.Ainda de acordo com a Hedgepoint, as precipitações continuam favoráveis em fevereiro, mas as duas regiões têm parcela de culturas "em risco", com níveis médios de precipitação melhores no Matopiba do que no Estado gaúcho. "Temperaturas mais quentes do que o normal continuam a ser a norma neste ciclo", afirmou Schicchi.