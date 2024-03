Presos pulam muro e fogem de presídio em Campo Grande

Dois presos conseguiram fugir de um presídio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pulando o muro na madrugada desta segunda-feira, 4. Outros dois detentos também teriam tentado, mas foram interceptados por agentes que impediram a fuga, segundo a Agência Estadual do Sistema Penitenciário (Agepen). Todos os presos estavam no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho.

Os fugitivos são Naudiney de Arruda Martins, de 33 anos, que cumpria pena por roubo à mão armada e Douglas Luan Souza Anastácio, de 34 anos, que cumpria pena por tráfico de drogas. Eles teriam fugido às 3h40 a partir de uma corda sobre um dos muros da unidade onde não há presença de câmeras de monitoramento. Ambos estavam encarcerados no pavilhão 6 e agora estão sendo procurados com o auxílio de forças de segurança do estado.

Segundo a Agepen as circunstâncias da fuga estão sendo apuradas. Os outros presos capturados na tentativa falha de fuga já estão sob sanções isolados em cela disciplinar. Um Procedimento Administrativo Disciplinar (Padic) também será aberto para os detentos.