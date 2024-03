Em conversa com Trump, Bolsonaro diz que irá à posse 'se estiver com passaporte'

A menção ao documento ocorreu porque ele foi apreendido pela Polícia Federal em 8 de fevereiro deste ano, atendendo à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A medida do ministro se deu após o início das investigações da PF sobre uma suposta organização criminosa de tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

Em suas redes sociais, Eduardo Bolsonaro disse que Trump "está ciente do que se passa no Brasil", sem explicar do que se trata a afirmação. O deputado também declarou que teve "boas horas de conversa com o futuro presidente dos Estados Unidos da América, iniciado ao som do hino nacional americano". Sobre as eleições, disse que aguarda o retorno de Trump, que proporcionará "tempos de paz e normalidade".

Na terça-feira, 12, tanto Donald Trump quanto o atual presidente dos EUA Joe Biden, que tentará a reeleição, conquistaram número suficiente de delegados do Colégio Eleitoral de seus partidos, Republicano e Democrata respectivamente, para garantir a indicação à concorrência nas eleições presidenciais de novembro. A nomeação de Trump deve ser oficializada em julho, durante a Convenção Nacional Republicana.

No dia 4 de março, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu reverter a decisão do Estado do Colorado que tornava o ex-presidente inelegível, membros da direita brasileira comemoraram. Além de Eduardo Bolsonaro, os deputados federais Nikolas Ferreira e Carla Zambelli também celebraram a decisão.