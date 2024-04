PF encontra R$ 50 mil em carro de senador após denúncia de compra de votos

A Polícia Federal apreendeu R$ 50 mil, em notas de R$ 100, em Alto Alegre (RR), a três dias de eleições suplementares no município. A quantia foi encontrada no carro do senador Mecias de Jesus (Republicanos).

O que aconteceu

Ação da PF ocorreu após denúncia sobre compra de votos na região. Os agentes conduziram uma diligência no local, onde constataram uma movimentação de pessoas fora do comum, segundo a corporação.

Assessoria do senador negou qualquer ilegalidade e disse que dinheiro é de "recursos pessoais". "A Polícia Federal abordou um dos veículos da comitiva do senador, o motorista prontamente colaborou com toda a operação e como resultado, nenhuma ilegalidade foi encontrada. O valor encontrado eram recursos pessoais que pagariam despesas de uma fazenda alugada na Região de Samaúma. Como o clima é de eleição acabou ganhando grande repercussão", diz a nota enviada ao UOL.