'Está correto', reage Malafaia após Lula dizer que Deus de aliado não é o mesmo do pastor

O pastor Silas Malafaia disse concordar com afirmação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante reunião ministerial na segunda-feira, 18. "Eu nunca pensei que depois de décadas, eu voltaria a concordar com o Lula", ironiza o pastor. "Na sua reunião ministerial, ele me cita dizendo o seguinte: que o Deus dele não é o de Malafaia. Você está correto, Lula. É verdade."

"Lula, o seu Deus é aquele que está em apocalipse, que engana todo mundo", falou Malafaia em vídeo postado em redes sociais nesta terça-feira, 19. "A única coisa que a bíblia dá paternidade à criação do diabo: a mentira."

Como mostrou o Estadão, esta foi a primeira reunião ministerial do ano para cobrar da equipe o andamento de programas e ações no momento em que pesquisas indicam a queda de sua popularidade. Durante discurso, Lula teria dito ao advogado-geral da União, Jorge Messias, que "o Deus do Malafaia não é o mesmo que o nosso, mas eu sei que o Deus do evangélico é."

No encontro com ministros, Lula também criticou o uso da religião como instrumento político, mostrando que o tema continua sendo uma preocupação do governo, que tem visto no eleitorado evangélico um grupo desafiador de se aproximar. "A gente não pode compreender a religião sendo manipulada da forma vil e baixa como está sendo neste País", disse Lula.

O eleitorado evangélico mostrou, ao longo dos últimos anos, uma proximidade maior com o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e tem estado no mapa do governo como uma área de alerta.

No final de fevereiro, o Ministério da Saúde suspendeu uma nota técnica feita pela pasta com recomendações a respeito da realização de abordo para caso já previstos em lei. A publicação da nota havia gerado amplas críticas de parlamentares conservadores.

"Na eleição de 2022, você escreveu uma carta aos evangélicos dizendo que a família é sagrada e que era contra o aborto. No primeiro mês do teu governo, a ministra da Saúde derrubou portaria que dificultava o aborto e você tirou o Brasil daquele conjunto de nações que combatem o aborto", também afirmou Silas Malafaia no vídeo.