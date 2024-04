Datena troca PSB por PSDB para ser vice de Tabata em aliança das duas legendas

Menos de quatro meses depois de se filiar ao PSB, o apresentador José Luiz Datena assina, nesta quinta-feira, 4, a ficha de filiação ao PSDB. A troca de legenda permitirá que ele aceite a indicação a vice na chapa da deputada federal Tabata Amaral (PSB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo, que poderá contar com a aliança com os tucanos. A informação foi confirmada pelo próprio jornalista ao Estadão/Broadcast, que disse que já havia conversa do partido com a deputada nesse sentido há muito tempo. Tabata estará presente no ato, que deve acontecer no início da tarde, em local ainda a ser definido.

O presidente municipal do PSDB de São Paulo, José Anibal, não cravou a posição de Datena na campanha, mas também confirmou ao Estadão a chegada dele ao ninho tucano. Outra liderança do partido disse, sob anonimato, que Datena não apresentou "condicionantes" para deixar o PSB e migrar para o PSDB. "Pode ser vice-prefeito ou estar disponível ao PSDB (para ser candidato a prefeito)", informou.

Com a aliança, Tabata terá mais tempo de propaganda eleitoral durante o pleito. O PSDB conversou com o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP), mas o partido avisou que não liberaria o parlamentar. A janela partidária deste ano permite apenas que vereadores troquem de legendas sem punição.