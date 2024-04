Trio é preso com pedras de crack e mais de R$ 7 mil em dinheiro no centro de São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu três pessoas em flagrante, sendo dois homens e uma mulher, na manhã de quinta-feira, 4, na região da República, no centro de São Paulo. Com os suspeitos, foram encontrados um saco de maconha, pedras de crack e mais de R$ 7 mil em dinheiro.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), outros dois adolescentes infratores foram apreendidos durante a ação policial.

"Policiais civis, em viaturas descaracterizadas, identificaram os envolvidos durante a fase 11 da Operação A.C 35, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas na região das cenas abertas de uso. A mulher e um dos adolescentes foram vistos entregando os entorpecentes a usuários e recebendo o dinheiro", disse a SSP.

Conforme a investigação, o outro suspeito, que atuava como espécie de segurança dos traficantes, foi flagrado entregando um pacote a outro adolescente, que foi abordado.

O terceiro envolvido no crime foi encontrado na região com diversas pedras de crack e balanças de pesagem. "Ele é apontado pela polícia como líder do tráfico no local", afirmou a pasta.

As drogas apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para a perícia. Os envolvidos foram levados ao 3° Distrito Policial, do Campos Elíseos, onde os três adultos permaneceram detidos.

Ainda na quinta-feira, 4, um adolescente foi apreendido após policiais civis descobrirem que um hotel nas imediações do centro era utilizado pelo crime organizado para armazenar drogas, segundo a SSP.

"Durante o monitoramento, os agentes flagraram o menor entrando no estabelecimento. Com a ajuda de um funcionário, os investigadores foram até o quarto onde ele estava hospedado e encontraram três pedras de crack e R$ 224, além de dois celulares e uma balança", acrescentou a pasta.

O caso foi registrado como tráfico de drogas no 3° Departamento Policial, do Campos Elíseos, onde segue em investigação.