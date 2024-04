Caso Marielle: União e PP liberam bancadas e podem anular prisão de Brazão

A representação de autoria do PSOL foi recebida no Conselho de Ética. Caberá a Leur fazer o sorteio do relator para que ele dê um parecer sobre o caso, que será posteriormente avaliado por integrantes do colegiado.

Na CCJ, deputados votarão a constitucionalidade do parecer feito pelo deputado Darci de Matos (PSD-SC), favorável à prisão. A decisão será em maioria simples, isto é, basta que a maior parte dos deputados que registrarem presença na votação aprove.

Caso a votação seja bem-sucedida, a proposta então irá a plenário, onde precisará de 257 votos - maioria absoluta - para aprovar.

Como também mostrou a Coluna, a mudança de ânimos entre os parlamentares levou à sinalização do governo em liberar a base nessa votação. Para a líder do PSOL - partido de Marielle - na Câmara, Erika Hilton (SP) uma votação contrária à prisão de Chiquinho Brazão seria "uma desmoralização total da própria Câmara".

A decisão da CCJ foi adiada em duas semanas em razão de um pedido de vista coletivo de três deputados: Fausto Pinato (PP-SP), Gilson Marques (Novo-SC) e Roberto Duarte (Republicanos-AC).

Por ordem do STF, a Polícia Federal deflagrou dia 24 de março a Operação Murder Inc, que prendeu de forma preventiva Chiquinho Brazão, seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. Os três são suspeitos de serem os mandantes do crime.