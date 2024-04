Mandel tem 21,1%; Almeida, 20,7%; e Neto, 17,8% de intenções de votos em Manaus, aponta Atlas

Pesquisa Atlas/CNN Brasil divulgada nesta sexta-feira, 26, aponta um cenário de empate técnico entre três candidatos à prefeitura de Manaus. O deputado Amom Mandel (Cidadania) lidera com 21,1%, seguido de perto pelo atual prefeito David Almeida (Avante), com 20,7%, e do deputado Capitão Alberto Neto (PL), com 17,8%. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Outros candidatos apresentam os seguintes resultados: Roberto Cidade (União Brasil), com 15%; Marcelo Ramos (PT), com 13,1%; Wilker Barreto (Mobiliza), com 5,4%; Maria do Carmo Seffair (Novo), com 2,5%; e Marcelo Amil (PSOL), com 0%. A parcela que não soube responder foi de 1,7%, enquanto 2,8% indicaram intenção de voto em branco ou nulo. Foram ouvidas 825 pessoas, entre os dias 18 e 23 de abril. A pesquisa tem nível de confiança de 95%.

A pesquisa Atlas/CNN Brasil analisou também a inclinação de voto entre eleitores de diferentes religiões. No grupo dos católicos, o deputado Amom Mandel (Cidadania) e o prefeito David Almeida (Avante) despontam como líderes, obtendo 28,1% e 28,3% das intenções de voto, respectivamente. Enquanto isso, o deputado Capitão Alberto Neto (PL) é o preferido entre os evangélicos, com 31,1% de apoio.