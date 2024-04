OMS alerta para o uso excessivo de antibióticos durante pandemia; conheça os riscos

Durante a pandemia, antibióticos foram usados de forma generalizada e excessiva em pacientes internados com covid-19, o que pode ter potencializado a propagação de resistência microbiana. É o que diz levantamento divulgado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) na sexta-feira (26).

A pesquisa foi feita com base em cerca de 450 mil pacientes internados devido à covid-19 em 65 países entre janeiro de 2020 e março de 2023. As informações foram obtidas junto à Plataforma Clínica Global da OMS para a Covid-19, rede de coleta de dados sobre o tema.

Importante destacar que a covid-19 é causada por um vírus e, por isso, não é tratada com antibióticos (que combatem bactérias). Mas há casos em que ocorre uma coinfecção e o paciente lida tanto com a covid-19 como com bactérias que realmente exigem o uso de antibióticos - trata-se de uma situação específica que afetou apenas 8% dos indivíduos internados com a doença no período, segundo a OMS. Mesmo assim, em torno de 75% desses pacientes foram tratados com esse medicamento "por via das dúvidas".