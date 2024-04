Mais de 370 cidades de SP são afetadas por onda de calor fora de época

Piracicaba

Assis

A lista completa das regiões e municípios afetados pela atual onda de calor pode ser acessada no site do Inmet.

"O calor neste fim de abril e o início de maio fugirá muito ao normal. É uma situação extraordinária do ponto de vista climatológico, uma vez que temperaturas neste patamar previsto desviam absurdamente das normais históricas. As máximas devem fica perto e podem mesmo alcançar 40ºC em algumas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro", afirma a meteorologista Estael Sias, da MetSul.

Na capital paulista, os termômetros podem chegar a 31ºC a 33ºC em algumas tardes da próxima semana. Nesta segunda, 29, a temperatura apresenta rápida elevação no decorrer do dia, com máxima prevista de 32°C.

Na terça-feira, 30, as condições do tempo permanecem muito semelhantes: céu com poucas nuvens e predomínio de sol, com temperatura máxima em torno dos 32°C nas horas mais quentes do dia. Destaque para a madrugada, com termômetros na casa dos 21°C.