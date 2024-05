Falsa sensação de segurança fez moradores voltarem para casa, diz tenente

A falsa sensação de segurança com os últimos dias de sol e trégua de chuvas levou moradores a voltarem para suas casas em áreas de riscos no Rio Grande do Sul, disse a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil Estadual durante o UOL News desta segunda (13). Com novas chuvas, nível do rio Guaíba voltou aos 5 metros e deve bater novo recorde.

